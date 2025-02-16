أهلا رمضان 2025.. خصومات 30% بأعلى جودة للمنتجات

-الحكومة :

-توجيه رئاسي بـ ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

- تنظيم الأسواق لدعم المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك

-معرض أهلاً رمضان 2025 به وفرة بالمنتجات يلبي جميع الاحتياجات والأذواق

- ١٤٠ جناحاً هذا العام في أهلاً رمضان 2025

- المنتجات بـ أعلى جودة وبأسعار مخفضة بخصومات تصل إلى 30%

- المعرض يتيح فرصة للتفاعل المُباشر بين الشركات التجارية والمستهلكين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.

وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندسة مني البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" كل عام، في إطار التوجيه الدائم لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي قطاعاً عريضاً من أقسام المعرض، مشيدا بوفرة المنتجات وتنوعها على النحو الذي يلبي جميع الاحتياجات والأذواق.

وحرص رئيس الوزراء، خلال جولته، على الوقوف على توافر مساحات التخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع والإحلال الفوري لما يتم بيعه لضمان استمرار تواجد جميع المعروضات على مدار انعقاد فعاليات المعرض، كما تأكد من جودة العرض والتعبئة، وتعرف على أسعار السلع المختلفة ونسب التخفيضات، ووجه بأن يكون بيعها متاحاً للمواطنين فقط وليس للتجار.

وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول تجهيزات المعرض وجوانب تنظيمه، الذي أوضح أن معرض "أهلاً رمضان 2025" الرئيسي، يُقام على مساحة ٦ آلاف م٢، ويضم هذا العام ١٤٠ جناحاً تتضمن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكُبرى شركات القطاع الخاص، والذي يقدم السلع الأساسية من السكر والزيت والألبان ومنتجاتها، والمكرونة والفول والعدس والأرز.

كما يضم المعرض المواد الغذائية الأخرى والجزارة، والمُنظفات والمناديل الورقية، والعطارة، إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح والياميش وغيرها، بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، بخصومات تصل إلى 30%، إلى جانب مشاركة فعالة من شباب الخريجين، وذوي الهمم، وسيدات الأعمال، والصندوق الاجتماعي، كما أن المعرض مُدعم بخدمات متنوعة تتضمن البنوك، وشركات الاتصالات، والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، إلى جانب المنتجات السيناوية المتميزة المعروضة.

من جانبه، شرح أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، دور الغرفة في تنظيم فعاليات معرض "أهلا رمضان 2025"، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتمثل دورها في توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في رمضان من المواد الغذائية والتموينية بأسعار مُخفضة، بتنسيق الجهود مع أجهزة الدولة، وتوفير منصات تجارية للمؤسسات والشركات المختلفة لعرض منتجاتها خلال المعرض، مضيفاً أن المعرض يتيح فرصة للتفاعل المُباشر بين الشركات التجارية والمستهلكين، مما يعزز من القدرة على توفير المنتجات المطلوبة.

وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هذا الافتتاح يتزامن مع افتتاحات متوالية لمعارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات، لتوفير السلع الأساسية والرمضانية، والتي تجاوزت 115 معرضاً حتى الآن، حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وعدد من المعارض بالمُدن الرئيسية، إلى جانب مئات الشوادر بالمراكز الرئيسية، ذلك بالإضافة إلى 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ وزارات الدفاع، والداخلية والتنمية المحلية والزراعة، والتي تتكامل مع أكثر من 110 أفرع من أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات تطرح جميعها السلع الأساسية بخصومات مميزة وكان لها أثر كبير على استقرار أسعار التجزئة.

وخلال تفقده الأجنحة المختلفة بالمعرض، وقف رئيس مجلس الوزراء أمام جناح معروضات ذوي الهمم، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع العارضين بالجناح، معبرا عن سعادته لمروره على هذا الجناح المتميز، كل عام.