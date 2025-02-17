مفكر: الاقتصاد الرقمي طوق النجاة لمستقبل مصر وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة

أكد الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي، أن الاقتصاد الرقمي يمثل طوق النجاة للدول في العصر الحديث، لكنه في الوقت ذاته يحمل فرصًا وتحديات، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

وأوضح "بدر" أن العالم يشهد تحولًا من اقتصاد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة، حيث لم تعد الثروات الطبيعية وحدها كافية لتحقيق الازدهار، بل أصبحت الدول الغنية هي التي تمتلك شبابًا قادرًا على التعامل مع الذكاء الاقتصادي والشمول المالي.

ونوه بأن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية كبيرة، حيث يشكل الشباب 65% من إجمالي السكان، مما يمنحها فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، مشددًا على ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة وتحسين الأطر التشريعية لمواكبة التطورات العالمية.