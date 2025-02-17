النائب علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر

أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، انه وصنا للمادة 468 من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويتقبى جلستين أو 3 على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن القانون يحتوى على 540 مادة، هو قانون لكل المصريين وبمثابة دستور مصغر.

وقال علاء عابد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان فلسفة القوانين تقوم على ان القانون وحدة واحدة ونصوصه تكون مكملة لبعضها، وكان لا بد أن يتم صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014.



وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، مؤكدا أن القانون سيصدر خلال شهر أو شهر ونصف على أقص تقدير وهذا القانون سيكون هدية للشعب المصري

