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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| محمد رمضان يظهر بسيارته الجديدة.. 5 سيارات سيدان موديل 2025 تبدأ من 665 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن سيارات المشاهير، وأرخص السيارات المستعملة، وتقارير عن سيارات السيدان المطروحة في مصر.

شاهد| محمد رمضان يظهر بسيارته الجديدة سايبر تراك .. كم سعرها ؟
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة خاطفة للأنظار، وخاصة بعد أن أستعرض أحدث سياراته، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المقدمة على طريقة تسلا الأمريكية.

أصغر عربية مستعملة موديل 2010 .. فبريكا بـ 190 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، او التصميمات الخارجية، مثل السيدان او الSUV الرياضية، او من فئة الهاتشباك.

تويوتا والجيل الثالث من خلايا الوقود الهيدروجينية.. مدى أكبر وسعر أقل
تواصل الشركة اليابانية دفع حدود الابتكار في تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني، حيث كشفت تويوتا عن الجيل الثالث من أنظمة خلايا الوقود، مما يعد بتطور كبير في كفاءة الأداء وتخفيض التكاليف، على الرغم من انخفاض مبيعات سيارات تويوتا الهيدروجينية خلال العام الماضي بنسبة 55.8%.

5 سيارات سيدان موديل 2025 .. تبدأ من 665 ألف جنيه
يضم السوق المصري الكثير من الاصدارات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم بين الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV أو الكروس أوفر، أو من فئة السيدان الشهيرة.

لو معاك 150 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة من هيونداي بهذا السعر
استطاعت هيونداي الكورية الجنوبية، ان تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري والعالمي، لما تقدمة من طرازات وفئات متنوعة، منها اصدارات اكسنت الشهيرة.

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