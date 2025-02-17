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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات نادي الزمالك لتجديد عقد لاعب الفريق أحمد سيد “زيزو”.

وأوضح الغندور، أنه تواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، الذي كشف عن كواليس الاجتماعات مع والد زيزو، الذي يتولى مهام وكيله، للتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو طلب حصول نجله على ٨٠ مليون جنيه في الموسم الواحد، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بما في ذلك الموسم الحالي، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى ٢٧٠ مليون جنيه.

كما اشترط الحصول على ١٣٥ مليون جنيه كاش، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على مدار مدة العقد.

وأضاف المصدر أن والد زيزو طالب بعمولة سنوية تعادل ١٠٪؜ من إجمالي العقد، أي ما يقارب ٢٤ مليون جنيه سنويًا. وأكد أن اللاعب يرفض فكرة التجديد ثم الإعارة، خصوصًا بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، ما يجعله غير قابل للبيع في الوقت الحالي.

كما أوضح أن زيزو يحق له التوقيع لأي نادٍ وفقًا للوائح الفيفا، حيث تلقى بالفعل ثلاثة عروض رسمية من أندية في قطر، الإمارات، والسعودية، مع احتمالية أن يكون الوكرة القطري أحد المهتمين بضمه.

واختتم الغندور تصريحاته بأن اللاعب يتمسك بشروطه المالية للتجديد، في حين أن إدارة الزمالك غير قادرة على تلبية هذه المطالب دون دعم مالي من رجال الأعمال الزملكاوية.


 


 


 


 


 

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