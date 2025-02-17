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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: إدارة الزمالك جعلت زيزو في مرمى الانتقادات الجماهيرية

زيزو
زيزو
رباب الهواري

انتقد الإعلامي محمد شبانة ردود فعل بعض جماهير الزمالك تجاه أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ملف تجديد عقده. 

وأوضح شبانة، خلال حديثه في برنامج “بوكس تو بوكس” عبر قناة “ETC”، أن إصابة زيزو وخروجه من مباراة الزمالك وبتروجيت أثارت الكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أنه يتهرب من لقاء الأهلي، بينما رأى آخرون أنه يدّعي الإصابة، فيما أكد آخرون أنه تعرض لإصابة حقيقية.

ووجه شبانة عتابًا لجماهير الزمالك بسبب انتشار هاشتاج “روح يا زيزو”، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يكون وداع اللاعب بهذه الطريقة. وأكد أن الجميع يرى ما يحدث في ملف تجديد عقده، وأن الإدارة لم تحسن التعامل مع الأمر، مما جعل اللاعب في مرمى الانتقادات.

وأضاف أن زيزو كان يمكنه إنعاش خزينة النادي بمبلغ 6 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو مبلغ كان سيحل العديد من الأزمات المالية ويساهم في التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق. لكنه الآن يواجه انتقادات غير مبررة.

وأشاد شبانة بجمهور الزمالك، واصفًا إياه بالواعي والمحترم، لكنه حثهم على عدم الانسياق وراء الشائعات أو الهجوم على اللاعب دون أسباب واضحة. كما تحدث عن أداء الزمالك أمام بتروجت، مؤكدًا أن الأخير قدم مباراة قوية، في حين أن لاعبي الزمالك ظهروا بمستوى متواضع رغم الدعم الجماهيري طوال الـ90 دقيقة.

وأشار شبانة إلى أن زيزو أصبح حديث الجميع بعد إصابته، حيث اتُهم بالهروب بسبب توقيعه للنادي الأهلي، أو انتقاله إلى الوكرة القطري على أن تتم إعارته لاحقًا للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الأهلي لا يسلك هذه الطرق، كما أن زيزو ليس من نوعية اللاعبين الذين يهربون من المباريات، بل تعرض لإصابة حقيقية، داعيًا الجماهير إلى دعم اللاعب بدلًا من الهجوم عليه.

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