الجيش الأمريكي: تهانينا لخفر السواحل في اليمن على اعتراض شحنة أسلحة إيرانية

أشادت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى بخفر السواحل التابع للحكومة الشرعية في اليمن، بعد اعتراضه شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين.

وقالت القيادة عبر حسابها على منصة "إكس": "تهانينا لخفر السواحل التابع للحكومة الشرعية في اليمن على اعتراضهم لمكونات الأسلحة الإيرانية المتقدمة والطائرات دون طيار ومعدات الاتصالات التي كانت متجهة إلى الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وتابعت أنه: "في 12 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني مركبًا شراعيًا في جنوب البحر الأحمر كان متجهًا إلى ميناء الحديدة ويُقال إن منشأه إيران".

وأضافت أن "المركب الشراعي كان يحتوي على حاوية سعة 40 قدماً تحتوي على معدات عسكرية نوعية، منها هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية دون طيار، وطائرات استطلاع دون طيار، بالإضافة إلى رادارات بحرية، ونظام تشويش حديث، ونظام اتصالات لاسلكية متطور".