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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد: اللي بيعمل الترند فالصو

عمرو سعد
عمرو سعد
يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان عمرو سعد رسالة حادة تحدث فيها عن الفرق بين القيمة الحقيقية والنجاح الزائف، مؤكدا أن الإنسان هو من يصنع اسمه وقيمته، وذلك قبل أيام من عرض مسلسله "سيد الناس" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 .


 

وقال عمرو سعد، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البراند ما بيعملش بني ادم، البني آدم هواللي بيعمل البراند واللي يعمل الترند اصلي بس اللي بيعمله الترند فالصو".


 

وأضاف عمرو سعد: "والفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة فبلاش يا صاحبي تدور على قيمتك بره عنك علشان الراجل القيم المأصل قيم بنفسه وعملة وحب واحترام الناس مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير".


 

يذكر أن عمرو سعد، ينافس في الموسم الرمضاني بمسلسل «سيد الناس» الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كذلك، حيث تنقلب حياة«جارحي» والذي يجسد شخصيته عمرو سعد، تمامًا بعد وفاة والده، يجد نفسه أمام مستقبل مجهول، مع ثروة ضخمة وماضٍ مليءبالأسرار.وفي الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه.


 

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

محمد سامى عمرو سعد ريم مصطفي محمود قابيل سيد الناس منه فضالي

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