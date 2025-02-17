مصرع 5 أشخاص.. استمرار عمليات البحث عن ناجين أسفل عقار كرداسة المنهار

يواصل رجال الحماية المدنية والانقاذ البرى بمديرية أمن الجيزة، عمليات رفع ركام المنزل المنهار والمكون من 3 طوابق بمنطقة كرداسة للبحث أى ناجيين من العقار المنهار.

شهدت مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة حادثا مؤسفا فجر اليوم الاثنين عقب دوي صوت انفجار قوي تبعه انهيار منزل بالكامل على قاطنيه، ما أسفر عن دفن عدد من الأشخاص أسفل الانقاض حيث تبين مبدئيا مصرع ٥ أشخاص واصابة أخرين جاري حصرهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعمة بسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات والانقاذ البري، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.