ميدو: أداء الزمالك سيختلف بداية من مباراة الأهلي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات ميدو نجم الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"ميدو: بداية من مباراة الأهلي سيكون شكل الزمالك مختلف ولدينا ثقة كبيرة في بيسيرو".

ويذكر أن التخطيط بنادي الزمالك، عن أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير النادي بعد التعادل مع بتروجت.

وقال ميدو في تصريحات "زيزو نجم كبير وكثيرًا ما تسبب في انتصارات الزمالك، وهذا حال كرة القدم ربما في وقت يكون اللاعب غير موفق".

وأردف: "كرة القدم لعبة جماعية، الانتصار نشارك فيه جميعًا والخسارة للجميع أيضًا".