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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مخرجة الشيطان والدراجة الفائز بجائزة مهرجان كليرمون فيران: العمل قصة حقيقية

فيلم الشيطان والدراجة
فيلم الشيطان والدراجة
محمد نحلة

كشفت المخرجة شارون حكيم عن الأسباب التي جذبتها  لقصة تمارا التي استمدت منها فكرة فيلم الشيطان والدراجة، وسر حماسها لإقتباسها وتقديمها كفيلم قصير.

وقالت لـ"صدى البلد":"عندما قرأت القصة القصيرة التي كتبتها تمارا، أحببتها في الحال، لقد نجحت في سرد ​​هذه القصة المهمة بأسلوب جريء وذكي. كان أسلوبها رقيقًا وفكاهيًا ولم يكن بها أي نبرة مريرة على الإطلاق، وتأثرت بها بشدة.


فاز الفيلم اللبناني الشيطان والدراجة للمخرجة شارون حكيم بجائزة الطلاب في مسابقة الأفلام الوطنية في عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي بفرنسا والذي اختتم فعالياته السبت.

تدور أحداث الفيلم حول ياسما الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وتأتي من من زواج بين ديانتين مختلفتين وتستعد لطقوس التناول الأول لها. لكن عندما تستيقظ شهوتها، تبدأ طقوس مختلفة تمامًا

الفيلم سيناريو وإخراج شارون حكيم وبطولة ميليسا سوكار، كريستين شويري، روجر عازار، ماريا هيكتور، تاليانا سوكار، وتصوير ليتيسيا دي مونتاليمبيرت ومونتاج كليمانس سامسون، وموسيقى مارك كودسي وأغياد غانم، وصوت راواد حبيقة، بينوا جارجون، وليونيل جوينون. 

الشيطان والدراجة المخرجة شارون حكيم فيلم الشيطان والدراجة

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