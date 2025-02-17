تخفضيات تصل لـ 30 %.. تفاصيل معرض أهلا رمضان 2025 بمدينة نصر

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، تفاصيل معرض أهلا رمضان ، حيث فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبواب معرض "أهلا رمضان 2025" في مدينة نصر، والذي يضم نحو 140 جناحًا تعرض فيه السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة، مع خصومات تصل إلى 30%.

ويهدف المعرض إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ويعد من أبرز الفعاليات التي ينتظرها المصريون كل عام.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2025

يطرح معرض "أهلا رمضان 2025" تشكيلة واسعة من السلع الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطنون في الشهر الكريم، بأسعار تنافسية. من أبرز السلع التي سيتم عرضها:

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيهًا للكيلو.

الدواجن المجمدة بسعر 135 جنيهًا.

السكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

زيت الطعام والأرز والجبن والألبان والياميش.

افتتاح المعرض بحضور رئيس مجلس الوزراء

في إطار التحضيرات لشهر رمضان، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد 16 فبراير 2025، معرض "أهلا رمضان 2025" في أرض المعارض بمدينة نصر، والذي تنظمه وزارة التموين بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة ويستمر المعرض حتى 26 فبراير 2025.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح المعرض، حرص الدولة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" سنويًا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء على الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

السلع الرمضانية والمنتجات المتنوعة

يقدم المعرض أيضًا مجموعة من السلع الرمضانية المتنوعة مثل البلح والياميش بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مع خصومات تصل إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، يشارك في المعرض شباب الخريجين وذوي الهمم، وسيدات الأعمال، مما يعكس التزام الدولة بدعم كافة فئات المجتمع. كما تتوفر خدمات متنوعة في المعرض تشمل البنوك، وشركات الاتصالات، والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

من جانب آخر، يبرز المعرض بمشاركة خاصة للمنتجات السيناوية المتميزة، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشتهر بها منطقة سيناء، وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي.