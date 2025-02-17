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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاهة مستديمة | ننشر التقرير الطبي لطالب تعرض للضرب على يد زميله بالمطرية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي بالضرب على زميله وإصابته بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وجاء في التقرير الطبي الأولي لطالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة، أن “المجني عليه أصيب بكسر في الوجه في منطقة الأنف والفك واستلزم عمل شرائح.

تفاصيل الواقعة

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل -  مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحقيق عاهة مستديمة المطرية حبس طالب

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