مصرع عناصر إجرامية وإصابة ضابطين في تبادل لإطلاق النار بالصف

لقي عدد من العناصر الإجرامية الخطرة مصرعهم اثر تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة فيما أصيب ضابطي شرطة اثناء تبادل اطلاق النيران مع المتهمين.

وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة باختباء عدد من العناصر الإجرامية الخطرة في الظهير الصحراوي لمدينة الصف واتخاذهم من تلك المنطقة وكرا لنشاطهم المشبوه من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، تم اخطار القيادات الأمنية واعداد الخطة اللازمة لاستهداف البؤرة الاجرامية لتلك العناصر.

وأشارت التحريات إلى أن مأمورية مسلحة من مباحث الجيزة انطلقت فجرا استهدفت البؤرة الإجرامية وفور استشعار المتهمين اقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم قوات الشرطة اطلاق النيران ما أسفر عن مصرع عدد من العناصر الخطرة وإصابة ضابطي شرطة برتبة نقيب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.