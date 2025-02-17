وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، حيث تم إنشاء المصنع عام 2009م، بمنحة من الوكالة الألمانية giz، على مساحة حوالي 3.7 فدان، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع 400 طن / يوم، كما يضم المصنع 2 خط للفرز .

وافتتحت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المصنع بعد أعمال التطوير التي تمت، كما تفقدا غرفة التحكم المركزية للمصنع والمختصة بالتحكم في المصنع، لسرعة التعامل مع المتولد اليومي للمصنع.

ودشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الاثنين ، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال تفقدها للأشجار التي تم البدء في زراعتها بضرورة وضع سنادات ودعامات في محيط الأشجار للحفاظ عليها وحمياتها من شدة الرياح والهواء وأحوال الطقس المختلفة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية تكويد جميع الأشجار التي سيتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق القليوبية والحفاظ عليها وصيانتها للحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات.

من جانبه أشار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إلي أنه تم اختيار عدد من المواقع بحي غرب شبرا الخيمة علي الطريق الدائري والبدء في زراعتها بالأشجار بالتنسيق مع استشاري المشروع ومسئولي مديرية الزراعة للحفاظ علي الأشجار التي سيتم زراعتها وتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة والبيئة، وتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى المحاور المرورية والطريق الدائري بالمحافظة.