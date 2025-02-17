قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة
رئيس أباتشي الأمريكية: نستهدف التوسع في مصر لنقل وإسالة الغاز
بعد غياب 70 يوما.. طاهر محمد طاهر يشارك في مران الأهلي الجماعي
200 ألف جنيه تعويض لأسرة الضحايا و20 ألفاً لمصابي حادث ميكروباص محور روض الفرج
"الشيوخ" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن البرلماني عبد الحكيم عصمت السادات
كولر يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي أمام الزمالك.. بهذا الإجراء
انطلاق مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري
رسمياً.. البحوث الفلكية تعلن موعد شهر رمضان
مفاجأة بشأن موقف أشرف بن شرقي من مباراة القمة
صحيفة قبرصية: السيسي وخريستودوليدس يبحثان العلاقات الثنائية بـ"إيجبس 2025"
الرئيس اللبناني: مهمة الجيش بعد انتشاره ستكون حماية الحدود
شراكة تعليمية نموذجية.. مصر واليابان توسعان آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، حيث تم إنشاء المصنع عام 2009م، بمنحة من الوكالة الألمانية giz، على مساحة حوالي 3.7 فدان، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع 400 طن / يوم، كما يضم المصنع 2 خط للفرز .

وافتتحت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المصنع بعد أعمال التطوير التي تمت، كما تفقدا غرفة التحكم المركزية للمصنع والمختصة بالتحكم في المصنع، لسرعة التعامل مع المتولد اليومي للمصنع.

ودشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الاثنين  ، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال تفقدها للأشجار التي تم البدء في زراعتها بضرورة وضع سنادات ودعامات في محيط الأشجار للحفاظ عليها وحمياتها من شدة الرياح والهواء وأحوال الطقس المختلفة.

 كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية تكويد جميع الأشجار التي سيتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق القليوبية  والحفاظ عليها وصيانتها للحفاظ على تلك الأشجار ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات.

من جانبه أشار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إلي أنه تم اختيار عدد من المواقع بحي غرب شبرا الخيمة علي الطريق الدائري والبدء في زراعتها بالأشجار بالتنسيق مع استشاري المشروع ومسئولي مديرية الزراعة للحفاظ علي الأشجار التي سيتم زراعتها وتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة والبيئة، وتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى المحاور المرورية والطريق الدائري بالمحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني

موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميا بعد تصريحات رئيس الوزراء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

مصطفى مدبولي

تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

جروس

طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟

ترشيحاتنا

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

بالصور

أسرار تتبيلة الفراخ المشوية لسفرة رمضان

تتبيل الدجاج
تتبيل الدجاج
تتبيل الدجاج

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

محمود الخطيب

خلل في الاتزان والسمع.. تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

محمد رمضان

ليه مدفع رمضان.. محمد رمضان يكشف عن سبب تسميه برنامجه بهذا الاسم

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد