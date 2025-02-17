وزير الخارجية الإسباني: من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه من المبكر جدا مناقشة نشر قوات في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وقال وزير الخارجية الإسباني: "نتوقع وحدة أوروبية تجاه أوكرانيا في قمة باريس"..

تنظيم لقاء بين بوتين وترامب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين قالت إن تنظيم لقاء بين بوتين وترامب سيكون مطروحا للنقاش في المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض.



وجاء أيضًأ أن قضية نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا محل نقاش في أوروبا لكن لا أحد يجري محادثات جوهرية، والاتصالات بين موسكو وواشنطن في الرياض ستركز بشكل رئيسي على استعادة مجمل نطاق العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع محتمل بشأن أوكرانيا.