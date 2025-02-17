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خلال 10 دقائق.. زالاكا وبلحاج يتقدمان لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي 2-0
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلال 10 دقائق.. زالاكا وبلحاج يتقدمان لـ سيراميكا كليوباترا أمام إنبي 2-0

زالاكا
زالاكا
عبدالله هشام

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه إنبي في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري للممتاز.

واصل زالاكا أداءه المميز مع سيراميكا كليوباترا وسجل الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من أحمد بلحاج في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعدما راوغ زالاكا حارس المرمى.

وعاد زالاكا ليضع بصمة قوية في الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 28 من عمر المباراة حينما راوغ المدافعين ومرر الكرة بشكل مميز لـ فخري لاكا الذي مهدها لأحمد بلحاج الذي سجل الهدف.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل إنبي الرسمي

حراسة المرمى: بودي سمير،

الدفاع: عبدالرحمن سمير، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، هشام عادل، محمد حامد.

الوسط: مصطفى دويدار، مصطفى شكشك، زياد كمال.

الهجوم: محمد شريف، رفيق كابو، أحمد أمين قفة.

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