بتخفيضات 35%.. افتتاح 21 معرضاً لـ «أهلاً رمضان» في كفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح 21 معرضاً لـ «أهلاً رمضان» بمدن وقري المحافظة مع استمرار عمل 14 منفذاً لسوق «اليوم الواحد» لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل لـ35%.

وأكد المحافظ التوسع فى خطة المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال تسيير السيارات الثلاجة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى إتاحة ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والاكسسوارات، وغيرها، بأسعار مخفضة حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكافة الجهات المعنية.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان» بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، والتواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم ميدانياً.