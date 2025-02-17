نيفين مختار تحذر: الكذب والغيبة في رمضان يبطلان الصيام.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، عن الطريقة الصحيحة التي يجب أن يُعبد الله عليها، بالإضافة إلى مبطلات الصيام في شهر رمضان الكريم.

وقالت نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية اية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن طاعة الله ليس معناها الصلاة وقرأة القرآن طوال اليوم، وهذا الشيء فهم خاطئ للدين، إن النبي عندما جاء له رجل قال يارسول الله أخبرني على عمل يدخلني الجنة.

وأضافت، أجاب الرسول بأن العمل الذي يُدخل الجنة تقوى الله وحُسن الخلق، ولم يذكر العبادات ولا الإكثار فيها.

وتابعت، هناك رواية أخرى أنه جاء رجل للنبي وأخبره بأنه يصلي الـ 5 فروض، ويصوم شهر رمضان فقط، ويخرج الزكاة المفروضة فقط، فنظر النبي على من حوله وقال "أفلح إن صدق".

وواصلت: «فنقول للجميع، عند قيامنا في الصباح، نبدأ بشكر الله على اليوم الجديد الذي وفره لنا ونقول "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

واختتمت:«ومن ثم نذهب إلى وجهتنا ونحن وتكون النية أن كافة من أعاملهم بما يرضى الله، ولو الكل فعل هذا، وهذا طوال العام، ولكن في رمضان هناك أمر أخر، لأن الغيبة والكذب يفسدان الصيام في شهر رمضان».