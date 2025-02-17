أستاذ هندسة البترول: مؤتمر "إيجبس 2025" يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مشروع "حقل ظهر" للغاز، الذي أنجز في وقت قياسي في 2019، مشيرا إلى أن هذا المشروح مكن مصر من استقبال الغاز القبرصي والغاز اليوناني من خلال خط الغاز المصري.

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن مؤتمر "إيجبس 2025"، يساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مؤكدا أن هذا المؤتمر يجمع أكثر من 120 دولة وأكثر من 15،000 نقطة بحث علمي.

أضاف أستاذ هندسة الطاقة والبترول: أن هناك تعاون بين مصر وقبرص في قطاع الطاقة، خاصة مع الاتفاقية المرتقبة لنقل الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر.