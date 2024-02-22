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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: قطاع البترول سجل 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 5 سنوات

صدى البلد

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجيبس 2024” برعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة  التصنيع وخدمات الطاقة.

ويقام هذا العام تحت شعار "تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات"، بحضور عدد كبير من مسئولي شركات الطاقة عالميًا.

وتأتي المشاركة في “إيجيبس 2024” تماشيًا مع استراتيجيتها الواعدة لتطوير تقنيات جديدة واستباقية في قطاع الطاقة، لتحقيق ورؤية مصر 2030 فيما يتعلق بإزالة الكربون والحد من الانبعاثات الناتجة عن القطاع.

وفي إطار الاهتمام بتعزيز المبادرات البيئية وتحول الطاقة لمستقبل أكثر استدامة، أشار ماريو  روسيف، الخبير فى قطاع الطاقة، إلى تحالف جديدة مع شركة رائدة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية.

وقال إنه لدى الشركة الآن تكنولوجيات لحرق الوقود باستخدام الأكسجين (Oxy-fuel)، والتي تحسن أكبر مراحل التقاط الكربون تكلفة، كما ينتج عنها انبعاثات أقل من الملوثات، مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، مقارنة بالاحتراق بالهواء. 

وخلال جلسة والتي تمحورت حول "الاستفادة من الموارد الطبيعية في القارة الأفريقية من أجل أمن الطاقة العالمي والمحلي"، عبر حسام أبو سيف، خبير الطاقة، عن سعادته بما وصلت له الكثير من البلدان الإفريقية من تطور في البنية التحتية والتشريعية، حيث إن هذا التطور يؤكد على قدرات القارة ليس في التصدير فحسب، ولكن في تعزيز فرص التنمية المشتركة بين بلدان القارة أيضًا، كما أشار للمقومات التي تتمتع بها مصر من موقع مميز وبنية تحتية راسخة، مما جعل شركة طاقة تتخذها كأحد مراكزها الرئيسية وبوابة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاع البترول في مصر وصلت إلى 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال الـ5 سنوات الماضية.

وتطرق أبو سيف أيضًا إلى الفرص الواعدة في شرق أفريقيا، مؤكدًا أن الشركة مستعدة للاستثمار والتوسع في مختلف بلدان القارة، ولكن مع أخذ في الاعتبار المحتوى المحلي لتلك البلدان، إذ يعد المحتوى المحلي والبنية التحتية الفعلية والرقمية والتشريعية من أهم العوامل التي تساهم بقوة في استقطاب المستثمرين.
 

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