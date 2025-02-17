الأرصاد عن طقس الغد: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 21 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 11

العريش 23 10

رفح 23 11

رأس سدر 22 11

نخل 21 03

كاترين 12 00

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 10

مطروح 21 12

السلوم 20 09

سيوة 21 07

رأس غارب 24 12

الغردقة 23 11

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 15

حلايب 24 16

أبو رماد 26 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 23 09

بني سويف 24 08

المنيا 23 08

أسيوط 24 07

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 08

أسوان 28 11

الوادي الجديد 27 06

أبوسمبل 28 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 20

المدينة المنورة 29 16

الرياض 25 13

المنامة 21 17

أبوظبي 25 19

الدوحة 23 16

الكويت 21 08

دمشق 16 05

بيروت 19 14

عمان 17 07

القدس 18 08

غزة 22 13

بغداد 21 05

مسقط 25 22

صنعاء 27 10

الخرطوم 36 22

طرابلس 20 12

تونس 19 08

الجزائر 20 10

الرباط 21 12

نواكشوط 31 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 07 03

إسلام آباد 23 10

نيودلهي 26 12

جاكرتا 29 23

بكين 06 05-

كوالالمبور 30 23

طوكيو 11 01

أثينا 14 09

روما 15 05

باريس 09 01

مدريد 17 07

برلين 02 09-

لندن 08 02

مونتريال 12- 16-

موسكو 05- 10-

نيويورك 01- 08-

واشنطن 03 08-

أديس أبابا 26 10

