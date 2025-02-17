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الأرصاد عن طقس الغد: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
ظاهرة جوية وحيدة مؤثرة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرة جوية وحيدة مؤثرة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 18 فبراير، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا (من 4 -9) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 11
المنصورة 23 12
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 12
طنطا 22 12
دمياط 21 12
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 24 10
السويس 24 11
العريش 23 10
رفح 23 11
رأس سدر 22 11
نخل 21 03
كاترين 12 00
الطور 23 11
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 22 11
العلمين 21 10
مطروح 21 12
السلوم 20 09
سيوة 21 07
رأس غارب 24 12
الغردقة 23 11
سفاجا 24 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 15
حلايب 24 16
أبو رماد 26 15
رأس حدربة 24 16
الفيوم 23 09
بني سويف 24 08
المنيا 23 08
أسيوط 24 07
سوهاج 25 08
قنا 26 09
الأقصر 27 08
أسوان 28 11
الوادي الجديد 27 06
أبوسمبل 28 10

الأرصاد شبورة مائية هيئة الأرصاد شديد البرودة الثلاثاء الظواهر الجوية

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