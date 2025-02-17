أحمد موسى في بث مباشر جديد على فضائية "صدى البلد"

يقدم الاعلامي احمد موسى حلقة جديده من برنامجه على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد.



ويناقش الإعلامي أحمد موسى مجموعة من الأخبار الهامة التي جرت على مدار الساعة منها من الشأن الداخلي ومنها ما هو من الشأن الخارجي وزيارة وزير الطاقه السعودي في مصر بالاضافة الى اخر مستجدات الوضع في غزه ورفض مصر التام لعمليه التهجير.

وكان أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تحصل على أي أموال مقابل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر تراعي الله في جميع جهودها الإنسانية التي تقدمها للأشقاء.