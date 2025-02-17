نسرين أمين تروج لشخصيتها وتعلق: عدولة في العتاولة 2

روجت الفنانة نسرين أمين، لشخصيتها في مسلسل "العتاولة 2" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت نسرين، صور لشخصيتها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عدولة في العتاولة٢".

وتفاعلت الفنانة منة فضالى مع منشورها ، وعلقت: "قمر".

تدور أحداث "العتاولة 2" في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان خضر ونصار، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.



المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، فيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.