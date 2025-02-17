كشف محمد هاني، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل انهيار عقار في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد حادث انفجار أسطوانة غاز فيأحد طوابق العقار.

وقال محمد هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهالي استيقظوا على موقف أليم وعلى صوت انفجار شديد».

وأضاف هاني أن الواقعة حدثت في الرابعة فجرًا و17 دقيقة، وخلال 45 دقيقة، وكانت كل قوات الدفاع المدني متواجدة وتقوم بعمليات إنقاذ المصابين وانتشال جثث الموتى.

وأوضح مراسل قناة صدى البلد، أن البيت الذي شهد الحادث هو متهالك وقديم، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء أكثر من منزل وعقار بجوار هذا العقار خشية من حدوث انهيار في تلك المنازل.

وذكر أن المواقع الإخبارية أشارت إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 10 حالات، مستطردًا: «لكن وفقًا لآخر تحديث حالات الوفيات أصبحوا13 حالة وفاة ، و3 حالات تم إنقاذهم، وباقي المصابين لا يزالون في المستشفى».

ولفت هاني إلى أن مجلس المدينة قام بتوفير منزلين لأسرتين كانتا تسكنان إحدى الشقق السكنية بالعقار، مضيفًا أن هناك أسرة ثالثة سيتم توفير منزل لها كذلك خلال ساعات.