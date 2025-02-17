وزير البترول السابق: مصر ستظل المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، على أهمية معرض ومؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" الذي تم افتتاحه في مصر، مشيرًا إلى أن الحدث يأتي في وقت حاسم ومهم للمنطقة، حيث يتزامن مع دور مصر البارز في المنطقة العربية واهتمامها بالعمل على تحقيق الاستقرار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما ظهر في المعرض اليوم من حضور كثيف للوفود من مختلف البلدان يعكس مشاعر الحب والاحترام المتبادل بين مصر ودول المنطقة، كما أن كلمات الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرالطاقة السعودي، كانت تعبيرًا صادقًا عن العلاقة القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشار، إلى أهمية الطاقة كمحور أساسي في كافة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط تدور حول السيطرة على مصادر الطاقة، مضيفًا أن التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، وخاصة في مجال الغاز، يعكس التحرك نحو تأمين مستقبل الطاقة في المنطقة.

ولفت إلى التنسيق بين مصر وقبرص في توقيع اتفاقية هامة بشأن الغاز في "أفروديت"، حيث اعتبرها خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرة مصرعلى تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح، أن هذه الاتفاقية ليست مجرد مصلحة اقتصادية، بل جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة المحلية، مع الإشارة إلى أهمية محطات الإسالة التي تعد مصر من أبرز الدول التي تملكها في المنطقة.

ونوه، أن مصر ستظل المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وأن منافسة الدول الأخرى في هذا المجال هي مسألة غير واقعية من الناحية الاقتصادية، مضيفًا أن هذه المشاريع بحاجة إلى استثمار طويل الأمد لتكون فعّالة، وأن أي منافس آخر يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.