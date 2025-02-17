عدلى القيعي يحذر لاعبى الأهلى من التهاون أمام الزمالك

حذر عدلي القيعي، الرئيس السابق لشركة الأهلي لكرة القدم، لاعبي المارد الأحمر من التهاون أمام الزمالك في القمة المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ببطولة الدوري.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية: "مباراة القمة ليس لها معيار، ولا تقاس بالقائمة الأقوى، مباراة الأهلي والزمالك ستظل الأقوى والأصعب في الدوري".

وتابع "في حالة خسارة القمة، هتبقى خطوة بنبتعد بها عن بطولة الدوري".

وواصل: "الزمالك خسر نهائي القرن بسبب الثقة الزائدة، وكذلك الأهلي خسر السوبر الأفريقي لأنه ضمن الفوز قبل المباراة، المفتاح للانتصار هو احترام للمنافس واللعب الجماعي، واستغلال كل فرصة بدون أنانية"

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز سيكون يوم السبت المقبل، الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب "القاهرة الدولي"، مباراة الأهلي ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.