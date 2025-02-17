إصابة شخصين بجروح خطيرة خلال إطلاق نار شمال تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شخصان أصيبا بجروح خطيرة مساء اليوم الاثنين بإطلاق نار في شارع يهودا عميحاي شمال تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال.

وقال شهود عيان إنهم رأوا دراجة نارية تفر من مكان إطلاق النار.

قدم مسعفين من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث للمصابين، أحدهما فاقد للوعي، تم إجلاء الضحيتين، وهما رجلان في الثلاثينيات من العمر، إلى مركز إيخيلوف الطبي، أحدهما في حالة حرجة ويخضع للإنعاش القلبي الرئوي أما الآخر فقد تم تصنيف حالته الآن على أنها متوسطة.

صرحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن إطلاق النار على الأرجح إجرامي.