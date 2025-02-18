للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

تشهد حالة المرور الصباحية، اليوم الثلاثاء، على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية، استقرارا تاما بصورة عامة، مع عدم وجود مؤثرات أو بلاغات تؤثر على حركة سير المركبات لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث تستقر الحركة المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات المختلفة والقاهرة الكبرى.

وتشهد استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة دون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة، حيث لم ترصد غرفة العمليات ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية.

كما تستقر حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت المصادر باستقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

كما تستقر حالة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وأيضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وأيضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وجميع الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وأيضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الأوسطي، وأيضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري 6 أكتوبر وكوبري قصر النيل، وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.