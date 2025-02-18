قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا.. مصرع وإصابة 45 شخصًا جراء سقوط حافلة على عمق 800 متر
ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟.. باحث بالشؤون الروسية يوضح
تبدأ من 118 ألف ريال.. ماذا تقدم سيارة جايكو J8 بعد طرحها في السعودية؟
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء
مشروع قانون في الكونجرس لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة فيدرالية
لو مسافر| مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
أدعية الرزق بالمال لجلب الخير الكثير.. ردده صباحا ومساءً
للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة
سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء
هل الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو الحل أم مزيد من التصعيد؟.. باحث يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية
أحمد مهدي

تشهد حالة المرور الصباحية، اليوم الثلاثاء، على الطرق الصحراوية والسريعة والرئيسية، استقرارا تاما بصورة عامة، مع عدم وجود مؤثرات أو بلاغات تؤثر على حركة سير المركبات لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث تستقر الحركة المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات المختلفة والقاهرة الكبرى.

وتشهد استقرارا بالنسبة للمسافرين بين المحافظات المختلفة دون وجود بلاغات تؤثر على الحركة العامة، حيث لم ترصد غرفة العمليات ثمة مؤثرات على حركة المركبات على الطرق الصحراوية.

كما تستقر حركة المركبات المسافرة بين المحافظات والقاهرة منذ ساعات الصباح الأولى، مع وضوح الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأفادت المصادر باستقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وكذا طريق الفيوم الصحراوي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وطريق الواحات الصحراوي، ومحور شبرا - بنها الحر، للمسافرين بين محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة.

كما تستقر حالة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي وأيضا طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق القطامية - العين السخنة، وأيضا طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا وطريق القصير - مرسى علم، وجميع الطرق في جنوب سيناء، مع استقرار الحالة على طريقي السويس والاسماعيلية الصحراوي، وأيضا طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية.

وتشهد المحاور الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة والقليوبية استقرارا تاما في حركة المرور، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الدائري الأوسطي، وأيضا الطريق الدائري، وكذلك كوبري عباس وكوبري الجامعة، وأيضا كوبري 6 أكتوبر وكوبري قصر النيل، وكذلك كوبري الساحل وإمبابة.

المرور الطرق الصحراوية حالة المرور حركة المركبات الإدارة العامة للمرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الإيجار القديم

الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل

سفاح المعمورة

استأجر 18 شقة.. مفاجأة مدوية في قضية سفاح المعمورة

وزارة الداخلية

البلاك كوبرا .. كيف أنهت وزارة الداخلية أسطورة محسوب خط الصعيد؟

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الحسد والبغضاء أمراض تهلك الدين قبل الجسد

رفع الاذان

حكم الأذان حال انقطاع الكهرباء؟.. أمين الفتوى يجيب

زكاة الفطر

المفتي السابق يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد