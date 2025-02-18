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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كان صوفيا.. الفنان ياسر علي ماهر: والدي نشأ في بلد رفاعة الطهطاوي

الفنان ياسر علي ماهر
الفنان ياسر علي ماهر

أكد الفنان ياسر علي ماهر، أن والدي نشا في طهطا في سوهاج بلد رفاعة الطهطاوي، مشيرا إلى أن جدي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في طهطا


وقال ياسر علي ماهر، خلال لقاء له لبرنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "ألخياة"، أن والدي علمني أنه حتى السؤال يكون به جزء من الإلهام، مؤكدا أن والدي تأثر في القرأن بقصة غرق أبن سيدنا نوح وتعجب من إصرار أبن سيدنا النوح على الشرك بالله.

والدي عمل مدير إداري بمستشفى القصر العيني، مؤكدا ان والدي كان دائما يرتاد قهاوي الفنانين وأنضم لمعهد السرح دفعة فاتن حمامة وفريد شوقي وشكري سرحان وحمدي غيث وعمر الحريري.

سوهاج طهطا الصوفية القرأن لفنان ياسر علي ماهر

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