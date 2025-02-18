ياسر علي ماهر: نبيل الحلفاوي حالة خاصة جدا.. ومصطفى فهمي كان بيحب يحكي معايا

أكد الفنان ياسر علي ماهر، أن الفنان الراحل نبيل الحلفاي حالة خاصة جدا، مشيرا إلى أنه تزامل مع شقيقي في المعهد، وكان أحد الأبطال المقربين لوالدي، وكانت تجمعه صداقة كبيرة معه.

وقال ياسر علي ماهر، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن الفنان مصطفى فهمي، افادني بشكل كبير من خبراته في مجال الفن، وكان دائما يعمل على تقديم النصائح لي، وكان دائما يحب أن يحكي معي في كافة الأمور.



وتابع الفنان ياسر علي ماهر، أن بدايتي كانت في ماسبيرو من خلال العمل في إدارة الأطفال، وكان في وقته الإعلامي عمرو الليثي يعمل معي في الإدارة وكنا نتسائل كيف يعمل ابن الأستاذ ممدوح الليثي في هذه الإدارة.



