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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
اسماء محمد

تعد الطماطم من أكثر الخضروات المفيدة للصحة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد الجسم على التخلص من السموم وتعزيز وظائف الكبد.

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة الليكوبين تستخدم الطماطم في عمل ديتوكس طبيعي حيث تعمل الطماطم على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الأمراض، كما أنها تساهم في تحسين عملية الهضم وتقوية المناعة.

ديتوكس الطماطم والليمون

يمتلك ديتوكس الطماطم والليمون القدرة تنقية الجسم من السموم، حيث يتميز الليمون بخصائصه المدرة للبول التي تساهم في تخليص الجسم من السوائل الزائدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل كوب منه (250 مل) على نحو 30 سعرة حرارية فقط.

مكونات ديتوكس الطماطم:

150 مل من عصير الطماطم الطبيعي

25 مل من عصير الليمون الطازج

مياه معدنية حسب الحاجة


طريقة عمل عصير الطماطم للديتوكس

قومي بمزج المكونات جيدًا في كوب، ويمكنكِ إضافة مكعبات الثلج للحصول على مشروب منعش وبفضل احتوائه على فيتامين C، يمكن تخزين المشروب في وعاء محكم الغلق ووضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 ساعات دون فقدان قيمته الغذائية.

هذا المشروب ليس فقط وسيلة فعالة للتخلص من السموم، بل يساعد في تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب و البشرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن نمط حياة صحي ومتوازن.

تحسين مظهر البشرة
الطماطم التخلص من السموم ديتوكس الطماطم طريقة عمل ديتوكس الطماطم

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