بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم.. كيف تحصل على سلفة المعاش من البريد؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثرت تساؤلات من المواطنين من مستفيدي المعاشات التأمينية عبر محركات البحث المختلفة حول كيفية الحصول على سلفة المعاش من البريد؟ حيث أعلن البريد المصري بالتعاون مع شركة خزنة عن إطلاق خدمة«سلفة المعاش»، وهي خدمة جديدة في إطار تيسير الخدمات المالية على المواطنين، حيث تتيح لأصحاب المعاشات صرف جزء من معاشهم قبل موعد الصرف الرسمي.

شروط الحصول على سلفة المعاش من البريد

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش نحو 2500 جنيه.

ـ وفي حالة إذا كان المعاش يتراوح ما بين 2500 و2999 جنيها، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ضعف قيمة معاشه.

ـ إذا كان المعاش نحو 3000 جنيه أو أكثر، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش.

ـ طريقة السداد تتم على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ـ يجب أن يكون لدى العميل حساب فضي للمعاشات وبطاقة “ميزة” للمعاشات الصادرة عن البريد المصري، على أن يكون المعاش محولًا إلى الحساب بشكل منتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كيفية التقديم على سلفة المعاش من البريد

– يرجى زيارة أقرب مكتب بريد.

– ويمكن الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة 19524.

ــ استخدام تطبيق واتساب عبر الرقم 01005759825.

رسوم خدمة “سلفة المعاش”

تجدر الإشارة إلى أن خدمة “سلفة المعاش” تفرض رسومًا شهرية تتفاوت وفقًا للسلفة المطلوبة، وتعد هذه الخدمة بديلاً عمليًا لمن يحتاجون إلى صرف جزء من معاشاتهم قبل بداية الشهر.

وتتيح خدمة “سلفة المعاش” للمستفيدين القدرة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة أكبر، كما تعتبر حلاً مالياً لأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة مالية إضافية في فترة معينة، لا سيما خلال شهر رمضان، ومن خلال توفير خيار السداد على مدار 6 أشهر.

التأمينات تكشف عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال عام 2024

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال عام 2024 من العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال والعاملون في الخارج.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن المستفيدين من معاشات الشيخوخة والعجز من العمالة غير المنتظمة، على النحو التالي:

ـ بلغ عدد المستفيدون من المعاشات من العمالة غير المنتظمة نحو 589 ألفا و958 مواطنا.

ـ وصل المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة من العمالة غير المنتظمة، إلى مليون و134 ألفا و865 مواطنا.

ـ بلغ إجمالي المستفيدون من العمالة غير المنتظمة مليون و724 ألفا و814 مواطنا.

ـ سجل المستفيدون من المعاشات من أصحاب الأعمال خلال عام 2024 نحو 401 ألف و561 مواطنا.

ـ وصل عدد المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة من أصحاب الأعمال خلال عام 2024 إلى 751 ألفا و141 مواطنا.

ـ سجل إجمالي المستفيدون من أصحاب الأعمال، نحو مليون و157 ألفا و702 مواطن.