قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري ريدناب: عمر مرموش موهبة رائعة لكن هناك محمد صلاح واحد فقط
بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم.. كيف تحصل على سلفة المعاش من البريد؟
قلة تربية.. أمير عزمي يوجه رسائل نارية بعد رحيل جروس
يوسف أيمن: تجربتي مع الأهلي لم تكن موفقة وكولر لم يكن واضحًا معي
حكم التأمين على الحياة.. الإفتاء توضح
وضع حجر الأساس لمحطة معالجة المخلفات في القليوبية.. خطوة نحو بيئة أنظف
تعرف على أهم الصادرات المصرية لقبرص.. تفاصيل
فوكسكون تخطط لشراء أسهم نيسان بعد فشل مفاوضات هوندا
ارتفاع عدد المصابين في حادث تحطم طائرة "دلتا إيرلاينز" بمطار تورونتو إلى 18 جريحًا
بن شرقي جاهز للقمة بنسبة 100% ومشاركته تتحدد خلال التدريبات
رئيس شعبة الدواجن يكشف توقعاته للأسعار في رمضان
أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم.. كيف تحصل على سلفة المعاش من البريد؟

اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات
خالد يوسف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثرت تساؤلات من المواطنين من مستفيدي المعاشات التأمينية عبر محركات البحث المختلفة حول كيفية الحصول على سلفة المعاش من البريد؟ حيث أعلن البريد المصري بالتعاون مع شركة خزنة عن إطلاق خدمة«سلفة المعاش»، وهي خدمة جديدة في إطار تيسير الخدمات المالية على المواطنين، حيث تتيح لأصحاب المعاشات صرف جزء من معاشهم قبل موعد الصرف الرسمي.

شروط الحصول على سلفة المعاش من البريد 

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش نحو 2500 جنيه.

ـ وفي حالة إذا كان المعاش يتراوح ما بين 2500 و2999 جنيها، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ضعف قيمة معاشه.

ـ إذا كان المعاش نحو 3000 جنيه أو أكثر، يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش.

ـ طريقة السداد تتم على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ـ يجب أن يكون لدى العميل حساب فضي للمعاشات وبطاقة “ميزة” للمعاشات الصادرة عن البريد المصري، على أن يكون المعاش محولًا إلى الحساب بشكل منتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كيفية التقديم على سلفة المعاش من البريد

 – يرجى زيارة أقرب مكتب بريد.

 – ويمكن الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة 19524.

ــ استخدام تطبيق واتساب عبر الرقم 01005759825.

رسوم خدمة “سلفة المعاش”

تجدر الإشارة إلى أن خدمة “سلفة المعاش” تفرض رسومًا شهرية تتفاوت وفقًا للسلفة المطلوبة، وتعد هذه الخدمة بديلاً عمليًا لمن يحتاجون إلى صرف جزء من معاشاتهم قبل بداية الشهر.

وتتيح خدمة “سلفة المعاش” للمستفيدين القدرة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة أكبر، كما تعتبر حلاً مالياً لأصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة مالية إضافية في فترة معينة، لا سيما خلال شهر رمضان، ومن خلال توفير خيار السداد على مدار 6 أشهر.

التأمينات تكشف عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال عام 2024

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، عن عدد المستفيدين من المعاشات خلال عام 2024 من العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال والعاملون في الخارج.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن المستفيدين من معاشات الشيخوخة والعجز من العمالة غير المنتظمة، على النحو التالي:

ـ بلغ عدد المستفيدون من المعاشات من العمالة غير المنتظمة نحو 589 ألفا و958 مواطنا.

ـ وصل المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة من العمالة غير المنتظمة، إلى مليون و134 ألفا و865 مواطنا.

ـ بلغ إجمالي المستفيدون من العمالة غير المنتظمة مليون و724 ألفا و814 مواطنا.

ـ سجل المستفيدون من المعاشات من أصحاب الأعمال خلال عام 2024 نحو 401 ألف و561 مواطنا.

ـ وصل عدد المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة من أصحاب الأعمال خلال عام 2024 إلى 751 ألفا و141 مواطنا.

ـ سجل إجمالي المستفيدون من أصحاب الأعمال، نحو مليون و157 ألفا و702 مواطن.

البريد المصري المعاشات التأمينية اقتراب شهر رمضان الكريم سلفة المعاش من البريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الحسد والبغضاء أمراض تهلك الدين قبل الجسد

رفع الاذان

حكم الأذان حال انقطاع الكهرباء؟.. أمين الفتوى يجيب

زكاة الفطر

المفتي السابق يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

منة شلبي وأحمد السعدني

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني.. صورة جديدة كشفت كل الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد