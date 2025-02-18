خالد جاد الله: مباراة القمة خارج التوقعات ونتيجتها غير محسومة

قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق إن مباراة القمة المقرر لها يوم السبت المقبل خارج التوقعات وغير محسومة.

أضاف جاد الله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور :" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليست محسومة وبيسيرو بإمكانه تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر" .

وواصل:" رحيل جوميز عن الزمالك وقرار عدم بيع زيزو بمبلغ مالي ضخم أثر على مستوى القلعة البيضاء".

وأكمل:" اختيار جروس لتدريب الزمالك كان قرار خاطئ من البداية وقوام الأهلي الحالي يختلف عن السوبر الأفريقي".

واختتم:" كولر المدير الفني لفريق الأهلي لن يدفع بالمغربي أشرف بن شرقي من بداية مباراة القمة".