محافظ الجيزة يسلم منح مالية لــ٦٦ فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج

سلم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ٦٦ فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج منح مالية بقيمة اجمالية تصل إلى 3 ملايين و ٣٠٠ الف جنيه بواقع ٥٠ الف جنيه لكل فتاة وذلك ضمن مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات.

وتأتي هذه المنح في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع شركة المهندس لتأمينات الحياة، وذلك لتمكين الفتيات المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج ورفع المعاناة عن الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو مجلس امناء التحالف الوطني، وهند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد وخالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ومصطفي صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة ونهال بلبع عضو المجلس الاستشاري لصناع الخير.

وأكد المهندس عادل النجار أن المنح المالية المقدمة تأتى فى إطار مبادرة " حياة كريمة " التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعد أحد المشاريع التنموية الكبري، التي تهدف إلى تغيير واقع المجتمع المصرى والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة.

وأضاف النجار ان المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية، مشيرا الي ان هناك جهود كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية.

وخلال الاحتفالية هنأ محافظ الجيزة العرائس المقبلات علي الزواج مقدما الشكر لمؤسسة صناع الخير والقائمين عليها للمساهمة المجتمعية الهامة وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري.

وأشار أنه تم اختيار الفتيات من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

واشار المحافظ إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كافة أطراف العمل الأهلي وأهمية منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع وتحقيق نهضة تنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم و الاستفادة من خبرات أمهاتهم في بناء الأسرة والوقوف بجانب أزواجهن مع ضرورة العمل علي تنظيم معدل الإنجاب للحفاظ علي الصحة الانجابية لهم والقدرة علي توفير حياة كريمة.

من جانبه أكد مصطفى زمزم في كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في انحاء المحافظة.

واشار زمزم الى ان إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة السادسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 50 ألف لكل عروس بقيمة إجمالية 3.3 مليون جنيه، يأتي استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر إحتياجاً في كافة المجالات ومنها اتمام زواج غير القادرات من خلال مبادرة فرحة حيث نجحت صناع الخير وحتى اليوم فى دعم اتمام زفاف 2000 فتاة يتيمة فى انحاء الجمهورية.

وأوضح زمزم ان احتفالية اليوم تأتى في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصناع الخير في أكثر من مجال خدمي وان التعاون بين المؤسسة والمحافظة ممتد حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك في عنينا " لخدمة اعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 الاف مواطن من أهالي الواحات.

وأضاف زمزم أن تعاون صناع الخير مع محافظة الجيزة شمل ايضا إنشاء وتطوير مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية وبخاصة حرف اخميم .

وتقدمت الفتيات بالشكر لمحافظ الجيزة معربين عن تقديرهم لحجم الدعم التى تقدمه الدولة بمختلف أجهزتها للتخفيف عنهم وعن أسرهم وتحسين ظروفهم المعيشية.