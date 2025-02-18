برلماني: جهود مصرية كبيرة لاستكمال الهدنة وتبادل الأسري بقطاع غزة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر أثبت للعالم أجمع ريادتها في دعم القضية الفلسطينية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، لإنهاء الأزمة الفلسطينية وفق ثوابتها التاريخية.

وأكد هندي، أن مصر اثبتت للعالم أجمع انها دولة قوية قادرة بكل مؤسساتها وشعبها على حماية امنها القومي والحفاظ على المقدرات المصرية، مشيدًا بالدور المصري في استكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى.

وأكد عضو النواب أن استكمال الهدنة بجهود مصرية يعكس مكانة الدولة كوسيط موثوق قادر على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي نفس الوقت يؤكد على رفض التهجير حتى لا يتم تصفية القضية.

وشدد على أن الدولة المصرية لم ولن تقبل بأية حلول من شأنها الانتقام من حقوق الفلسطينيين المشروعة المتمثلة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.