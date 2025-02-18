برامج قرآنية وابتهالات دينية.. الأزهري يعلن خطة الأوقاف الدعوية في رمضان

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق خطة دعوية موسعة خلال شهر رمضان 1446هـ، تتضمن أنشطة قرآنية ودعوية مكثفة تحت إشراف الوزارة، بالتعاون مع الأزهر الشريف وعدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز الأجواء الروحانية في المساجد الكبرى بأنحاء الجمهورية.

وأكد الأزهري، خلال لقائه بعدد من الصحفيين، أن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) سيشهد برنامجًا مميزًا لتلاوة القرآن الكريم، حيث يشارك نخبة من كبار القراء في التلاوات اليومية، ومنهم الشيخ أحمد أحمد نعينع يوم الجمعة، والشيخ عبد الناصر حرك يوم السبت، والشيخ أحمد تميم المراغي يوم الأحد، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض يوم الاثنين، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي يوم الأربعاء، والشيخ طه النعماني يوم الخميس. كما سيؤدي أئمة المسجد صلاة العشاء وركعتي الشفع والوتر يوميًا طوال الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بصلاة التهجد، أشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم إقامتها وفق رواية قالون بقصر المنفصل مع صلة ميم الجمع، بمشاركة القراء الشيخ محمود علي حسن، والشيخ عبد المطلب البودي، والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، لضمان تقديم تجربة قرآنية متميزة للمصلين.

وأضاف الأزهري أن الوزارة ستخصص برنامجًا لتلاوات بعد صلاة العصر في مسجد الإمام الحسين، بمشاركة قراء متميزين، حيث يقرأ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، والشيخ أحمد تميم المراغي يوم الأحد، والشيخ عبد المطلب البودي يوم الاثنين، والشيخ شريف عامر يوم الثلاثاء، والشيخ عيد هنداوي يوم الأربعاء، والشيخ محمد حسن الصعيدي يوم الخميس، والشيخ أيمن منصور يوم الجمعة.

أما فيما يخص الابتهالات، فقد أوضح وزير الأوقاف أن برنامج الابتهالات في المسجد ذاته سيضم مجموعة من المبتهلين المتميزين، منهم عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وبلال مختار يوم الاثنين، وأحمد مقلد يوم الثلاثاء، ويسري معتوق يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي يوم الجمعة.

وأشار الأزهري إلى أن الوزارة خصصت عددًا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة التراويح، من بينها مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، ومسجد البحر بدمياط، ومسجد الفتح بالزقازيق، ومسجد الأحمدي بطنطا، ومسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق، ومسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ، وذلك بمشاركة نخبة من كبار القراء، لضمان أجواء إيمانية مميزة خلال الشهر الفضيل.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الوزارة لإحياء الأجواء الرمضانية في المساجد، وتعزيز روحانية الشهر الكريم، وتقديم تجربة دينية متكاملة للمصلين، تجمع بين التلاوة والابتهال والقيام، في أجواء عامرة بالإيمان والسكينة.