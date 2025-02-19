بسبب المنخفض الجوي.. تحذيرات عاجلة من الزراعة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، حيث هناك منخفض حراري جديد يسيطر على الجمهورية بداية من الجمعة 21 / 2 / 2025 ، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة مع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد.

منخفض حراري

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه من المتوقع وجود منخفض حراري دافيء فى السودان وجنوب الصحراء والجزيرة العربية يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من التيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوربا

أهم التوصيات للمزارعين

وقدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أهم الظواهر والتوصيات للمزارعين خلال تلك الفترة..

- ري القمح بحساب صارم ..

-علاج ارتباك وتقطع في سريان العصارة لأشجار الفاكهة..

- الحد من تعطيل امدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة ( اللب – الخضر )

- حماية خضر الانفاق من برودة الليل أولى من استعجال موسم العقد والتحجيم ( بطيخ - كنتالوب – طماطم ... الخ)..

وكشف عن أهم المظاهر والتوصيات الفنية الزراعية الواجب مراعاتها ...

إرتباك فى عمليات النمو للبطاطس الصيفية المتأخرة وطرد السنابل في القمح والانبات فى الفاصوليا والتحجيم والتلوين فى الفراولة والطماطم (الصعيد) ومليء الحبوب فى الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة وبداية التزهير في الكتان والشمر .

التوصية:

الاهتمام بضبط الري واضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشاً ( سلفات بوتاسيوم مع الري 10 – 12 كم مع الري بالغمر و 4-5 كجم مع التنقيط) ، نترات وسترات البوتاسيوم رشاَ بعدل 6-8 سم / لتر ...واسيتات اليوتاسيوم لتحسين تلوين الفراولة ...

(هام جداً جداً) تأثر عمليات التلقيح والاخصاب والعقد فى معظم اشجار الفاكهة (مانجو - عنب - زيتون - نخيل ...) . ...

التوصية:

الاهتمام بضبط الري وضرورة إضافة حامض الفولفيك وزيادة اضافة مركبات عالي الفسفور (حامض فسفوريك – ماب ...) مع الري – الرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط ...

البرودة الشديدة ليلا ستؤثر على معدل نمو الشتلات (الطماطم، الباذنجان ، الفلفل ، الكوسة ، الكنتالوب ، الشمام ... ) أو معدلات انبات التقاوي لمحاصيل العروة الصيفي المبكر مثل لب البطيخ ونجاح التطعيم في الفاكهة ..

التوصية يفضل تأجيل الزراعة والشتل والتطعيم حتى نهاية الأسبوع القادم ...

زيادة مناسبة الظروف للفحة الساق الصمغية وعفن الساق فى الكنتالوب والبطيخ والخيار وعلى التبقع البكتيري على الطماطم ، واعفان الجذور فى الفاصوليا .

زيادة فى انتشار البياض الدقيقي على المانجو والبياض الزغبي فى البصل ولفحة الاستيمفيليوم والبوترايتس في التوم .

التوصية:

اجراء الرشات الوقائية او العلاجية بالمركبات (ازوكسي استروبين – فوستيل المونيوم – مانكوزيب – سامسكونيل – بينالاكسيل – ميتالاكسيل – كونازول) ..

احتمالية حدوث ظاهرة الرقاد للقمح وخاصة في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح عن 35- 40 كم / ساعة ، بالتالي ممنوع الري تماماً في هذه الفترات (الخميس (وجه بحري) - لجمعة - السبت - الاحد - الاتنين



#ومن_التأثيرات_الإيجابية ...

.1- توقف الاصابة ببعض الامراض التي ظهرت خلال الفترات الماضية مثل صدأ القمح ولفحات البطاطس وتبقعات الفول البلدي واللطعة الارجوانية في التوم والبصل ...

.2- خفض تعداد الحشرات مثل المن والتربس على القمح والبطاطس الصيفي والفول وغيرها مع ضعف معدلات الفقس في الاكاروس (الحمرا) على الفراولة والبرسيم وغيرها وديدان الأوراق والثمار في معظم المحاصيل والفاكهة مستديمة الخضرة ..

- زيادة تحجيم البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر