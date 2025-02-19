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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-2-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-2-2025

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-2-2025، حيث استقر في جميع البنوك.

 أسعار الدولار اليوم


ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.


سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن


سعر الدولار الآن في بنك أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار الان في بنك الشركة المصرفية 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في مصر 


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي اجريكول 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في اتش اس بي سي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار امام الجنيه في البنك الأهلي المصري 50.59 جنيه للشراء و50.50.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


سعر الدولار في المصرف العربي سجل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


سعر الدولار في بنك الأسكندرية 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع .


سعر الدولار في بنك فيصل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك القاهرة 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في ميد بنك سجل 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار أمام الجنيه

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