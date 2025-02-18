مروان حامد: جائزة القلم الذهبي تشجع الأدب وتدعم صناعة السينما

أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته بالمشاركة في حفل جوائز "القلم الذهبي" للأدب الأكثر تأثيرًا، مشيدًا بأهمية الجائزة في دعم الأدب العربي وتحفيز الكتّاب على تقديم أعمال جديدة.

وقال "حامد" في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الروايات كانت وستظل المصدر الرئيسي لدعم صناعة السينما، مؤكدًا أن جائزة القلم الذهبي تلعب دورًا كبيرًا في ربط الأدب بالسينما، وهو ما يساهم في تطوير المجالين معًا.

وأضاف المخرج الشهير أن مسابقة القلم الذهبي تشجع الأدب والكتابة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأدب المصري والعالمي هو الأساس الذي بنيت عليه العديد من الأعمال السينمائية المصرية والعالمية.

وأوضح أن السينما تعتمد على الأدب بشكل كبير، سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر، مؤكدًا أن هذا الرابط بين الأدب والسينما هو ما جعل العديد من الروايات تتحول إلى أفلام ناجحة.

وأكد "مروان" أن جائزة القلم الذهبي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز هذا التعاون المثمر بين الأدب والسينما، ما يسهم في إثراء صناعة الأفلام ويحفز الكتاب والسينمائيين على تقديم أعمال مبتكرة.