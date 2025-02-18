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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الأول لـ مسلسل "أهل الخطايا"

اهل الخطايا
اهل الخطايا
شروق سلامة

كشفت قناة النهار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن التيزر الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال ماراثون رمضان 2025، بطولة النجم جمال سليمان، تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونشر قناة النهار التيزر الأول، وعلقت عليها “تتعارك الخطايا مع الحقائق وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في (أهل الخطايا)”.

 وتابعت "في عالمٍ تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلق جمال سليمان لكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟".

يسيطر على التيزر الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، الغموض والإثارة والتشويق، واحتوى على العديد من مشاهد المثيرة التي تحتوي على دم ونار، وكلام غير مفهوم للتحديث عن العهد وغيرها من الأشياء التي من شأنها زيادة جرعة التشويق والإثارة وشغفهم لدى المشاهدين، حول ماذا سوف يحتوى المسلسل، خاصة في ظل أنه مستوحى من جرائم من رحم الواقع.

حيث تتعارك الخطايا مع الحقائق وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدون للمواجهة؟

في عالمٍ تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلق جمال سليمان لكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟ انتظرونا في #رمضان..😍 #أهل_الخطايا #رمضان على #النهار #شاشتنا_سر_قوتنا #رمضان_أحلي_على_النهار

Posted by Al Nahar on Tuesday, February 18, 2025


قصة مسلسل أهل الخطايا

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة  عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة التي كان منها"انحراف، والطاووس، وستهم"، بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب  جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوى،  دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا الي جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل من تأليف كلا من محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان النهار أهل الخطايا

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