الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الأول لـ مسلسل "أهل الخطايا"

كشفت قناة النهار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن التيزر الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال ماراثون رمضان 2025، بطولة النجم جمال سليمان، تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونشر قناة النهار التيزر الأول، وعلقت عليها “تتعارك الخطايا مع الحقائق وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في (أهل الخطايا)”.

وتابعت "في عالمٍ تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلق جمال سليمان لكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟".

يسيطر على التيزر الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، الغموض والإثارة والتشويق، واحتوى على العديد من مشاهد المثيرة التي تحتوي على دم ونار، وكلام غير مفهوم للتحديث عن العهد وغيرها من الأشياء التي من شأنها زيادة جرعة التشويق والإثارة وشغفهم لدى المشاهدين، حول ماذا سوف يحتوى المسلسل، خاصة في ظل أنه مستوحى من جرائم من رحم الواقع.



قصة مسلسل أهل الخطايا

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة التي كان منها"انحراف، والطاووس، وستهم"، بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا الي جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل من تأليف كلا من محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.