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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: روسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100% لكنها لا تريد

ترامب
ترامب
ناصر السيد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والروسي في الرياض بأنها "جيدة جدًا"، وأكد أنه أصبح "أكثر ثقة" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن خيبة أمله من موقف أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لديها 3 سنوات للمفاوضات، وكان يمكن حل النزاع دون خسائر إقليمية منذ سنوات.

ودعم ترامب إجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدًا تراجع شعبية زيلينسكي إلى 4%.

وأشار إلى أن روسيا قادرة على "تدمير المدن الأوكرانية بنسبة 100%" بسرعة، لكنها لا تريد ذلك، مؤكدا أنه لا يرى ضرورة لخفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وانتقد الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت مئات المليارات من الدولارات "دون شفافية"، ودعا إلى توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة مع أوروبا.

وأكد الرئيس ترامب، أنه من المحتمل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبير، ونظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء في إطار المباحثات بين واشنطن وموسكو لوضع نهاية للحرب الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات.

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