حكم نهائي كأس العالم 2022 يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الحكم البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022، مرشح بقوة لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "الأيام الماضية حصل تواصل مع مارشينياك وهو وافق على إدارة المباراة، حتى الآن هو الأقرب، وفي نفس الوقت فيه مفاضلة بين أكثر من إسم، وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين".



وأضاف: "أوسكار لويز رئيس لجنة الحكام الجديد، يتابع بشكل ودي مع المهندس هاني أبو ريدة، وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام والذي يحظى بثقة الكولومبي أوسكار، وسيتم الاتفاق على الإسم الأفضل والقادر على الخروج بالقمة بدون أزمات".