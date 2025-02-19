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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«Huawei» تُطلق أول هاتف Tri-Fold في العالم.. ابتكار ثوري أم مغامرة محفوفة بالتحديات؟

Huawei
Huawei
احمد الشريف

في خطوة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، أطلقت هواوي أمس الثلاثاء هاتفها الجديد Huawei Mate XT عالميًا، ليكون أول هاتف Tri-Fold في الصناعة. 

ورغم أن هذا الإطلاق يمثل انتصارًا رمزيًا لهواوي وسط القيود التكنولوجية الأمريكية، إلا أن التحديات المتعلقة بالتسعير، والمتانة، وسلاسل التوريد، والقيود البرمجية قد تعيق انتشاره عالميًا.

Huawei Mate XT.. الهاتف القابل للطي بثلاثة ألواح

 أعلنت هواوي عن الهاتف في كوالالمبور، وهو يأتي بشاشة ضخمة بحجم 10.2 إنش، أي ما يعادل تقريبًا حجم جهاز iPad.

 يُعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن بسُمك 3.6 ملم فقط، لكنه لا يُطوى ثلاث مرات بالكامل، بل يحتوي على ثلاث لوحات منفصلة تُطوى مرتين.

 الهاتف متاح عالميًا بسعر 3499 يورو (3662 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يجعله واحدًا من أغلى الهواتف القابلة للطي في السوق.

هل تقود هواوي ثورة الهواتف القابلة للطي؟

وفقًا للمحلل براين ما، نائب رئيس أبحاث الأجهزة في IDC،  هواوي تُثبت أنها لا تزال في صدارة الابتكار رغم القيود الأمريكية التي حرمتها من الوصول إلى المعالجات المتطورة وخدمات Google، وهذا الإطلاق يعكس "عودة قوية" للشركة بعد أن واجهت عقبات هائلة منذ 2019.

ورغم ذلك، يرى خبراء أن الهاتف ليس منتجًا موجهًا لعامة المستهلكين بسبب سعره المرتفع وحجمه الكبير، مما يجعله خيارًا مخصصًا لفئة محددة من المستخدمين.

التحديات التي تواجه Huawei Mate XT

 القيود التقنية: افتقار الهاتف لخدمات Google Mobile Services يحد من جاذبيته عالميًا.

 سلاسل التوريد: لا تزال هواوي تواجه صعوبات في توفير الرقائق والمكونات اللازمة نتيجة العقوبات الأمريكية.

 سوق محدود: رغم أن هواوي تستحوذ على 49% من سوق الهواتف القابلة للطي في الصين، فإن حصتها العالمية لا تزال عند 23%، مقارنةً بـ 33% لصالح سامسونج.

ما تأثير دخول آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي؟

 تتوقع شركة TrendForce أن تشحن الشركات العالمية أكثر من 45.7 مليون هاتف قابل للطي بحلول 2028، مقارنة بـ 20 مليون وحدة فقط في 2023.

 يرى المحللون أن دخول Apple إلى سوق الهواتف القابلة للطي سيُحدث ثورة، وقد يدفع باقي الشركات إلى تسريع تطوير هذه التقنية.

هواوي Huawei Huawei Mate XT

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