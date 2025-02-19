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أزمة أمير عزمي تهز الزمالك .. تحقيق ومصير مجهول ينتظر المدرب السابق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة أمير عزمي تهز الزمالك .. تحقيق ومصير مجهول ينتظر المدرب السابق

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
سارة عبد الله

علّق أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، على أزمة أمير عزمي مجاهد.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على "أكس": "المسؤولية في الزمالك شرف لأي زملكاوي. أقدر الضغوط الشخصية التي تعرض لها ابننا أمير عزمي. مطلوب منه عدم الدخول في أي مناقشات بعد انتهاء مهمته. نحن متأكدون أن أمير محترم وحزين. أتمنى من مجلس الإدارة مراعاة ظروفه، وأتمنى من أمير تقدير الظروف التي يتعرض لها نادينا. هدوء من الجميع لو سمحتم."

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، استقر على إحالة أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتحقيق بسبب إفشائه أسرار العمل، وهو ما يصنّفه مجلس الإدارة كنوع من خيانة الأمانة وعدم احترام مواثيق العمل الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن قرار إحالة أمير عزمي للتحقيق جاء عقب حالة الغضب الشديدة داخل مجلس إدارة الزمالك من تصريحاته، التي تُعد انتقامية من النادي وتهدف إلى هز استقرار الفريق في مرحلة هامة من الموسم.

وشدد المصدر على أن هناك دراسة لقرار بمنع أمير عزمي من العمل داخل النادي مستقبلاً، مع إحالته للتحقيق بصفته عضواً عاملاً في النادي، بعدما أساء لصورة النادي في الإعلام من خلال تصريحاته التلفزيونية التي افتقدت للاحترافية.

الزمالك أيمن يونس أمير عزمي مجاهد

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