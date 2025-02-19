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منحة رمضان 2025 .. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منحة رمضان 2025 .. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها

منحة رمضان 2025.. الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليه
منحة رمضان 2025.. الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليه
ولاء خنيزي

تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات وقرارات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية والظروف الاقتصادية الحالية.

 وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إطلاق منحة رمضان 2025، التي تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

بروتوكول لدعم العمالة غير المنتظمة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تقديم المساعدات الضرورية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير كافة أشكال الدعم لهذه الفئة.

مساعدات مالية وغذائية

تستهدف منحة رمضان 2025 تقديم دعم شامل للعمالة غير المنتظمة في مصر، يشمل مساعدات مالية وغذائية لتحسين مستوى معيشتهم، وتعويضهم عن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها في ظل عدم استقرار الدخل.

تفاصيل الدعم: منحة مالية وكرتونة غذائية

يشمل الدعم الحكومي عنصرين رئيسيين:

  1. منحة مالية: تُقدر قيمتها بـ1000 جنيه تُقدم للأفراد المستحقين للمساعدة، لتغطية بعض احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.
  2. كرتونة رمضان: تحتوي على السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.

الفئات المستحقة للدعم

حددت وزارة العمل الفئات المستحقة للحصول على الدعم المالي وكرتونة السلع الغذائية، وهم:

  • عمال التراحيل (العمال المؤقتون في الزراعة).
  • العاملون في خدمة المنازل ومن في حكمهم.
  • المقرئون ومحفظو القرآن الكريم.
  • ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن فدان.
  • خدام الكنائس والمرتلون.
  • ملاك العقارات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
  • حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان.
  • صغار العاملين، مثل الباعة الجائلين وماسحي الأحذية.

شروط الحصول على منحة رمضان 2025

للحصول على الدعم، يجب استيفاء الشروط التالية:

  • تسجيل العامل في سجلات وزارة العمل.
  • تطابق المهنة المذكورة مع بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون عمر العامل بين 18 و60 عامًا.
  • ألا يكون العامل مستفيدًا من برامج دعم اجتماعي أخرى مثل تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.
  • ألا يكون للعامل سجلات تجارية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعباء الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

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