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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

أرشيفية
أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 19 فبراير 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، الموافق 19-2-2025 على النحو التالي:


 

 اسعار الدواجن اليوم


 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 96 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الثلاثاء، الموافق 18-2-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 50 و 58.5 جنيه.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها.


 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 7 جنيهات 8 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي بين 33 جنيها و 34 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 26 جنيها 27 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

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