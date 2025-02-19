جامعة بورسعيد تواصل نجاحاتها بتدريب طلابها بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

أقام مركز جامعة بورسعيد للتطوير تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف صالح – رئيس جامعة بورسعيد ورؤيته لربط التعليم بالصناعة وسوق العمل وتشجيعه لجهود المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة .



قام المركز الجامعي للتطوير المهني بتنسيق تدريب عدد اثنان واربعون طالب وطالبة بميناء شرق بورسعيد للاطلاع على متطلبات العمل بالموائي والمهارات اللازمة والتكنولوجية المستخدمة مما يعمل على ربط الطلاب بسوق العمل ويساعدهم على تحديد مساراتهم المهنية.



ومن جانبه وجه الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعه بورسعيد الشكر والتقدير لكلا من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس و اللواء بحرى أ.ح محمد احمد محمود نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- المنطقه الشمالية على تعاونهم الصادق مع جامعه بورسعيد وطلابها

كما توجه رئيس الجامعه بالثناء على الجهود المستمره الايجابية لفريق العمل بالمركز الجامعى للتطوير المهني برئاسة الدكتوره هبه يوسف لانفتاح وتعاون المركز على كافة المصانع والشركات والهيئات المتميزه بما يؤهل الطلاب للتعرف على احدث معطيات ومتطلبات سوق العمل التى تؤهلهم للعمل داخل وخارج البلاد.