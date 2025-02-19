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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ندوة ابني وعيك (الشباب والأمن القومي)

الشباب و الأمن القومى .. ندوة بجامعة بورسعيد
الشباب و الأمن القومى .. ندوة بجامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى ندواتها بالجامعات المصرية بجامعه بورسعيد ممثلة فى كلية التجارة بالجامعة وذلك بهدف توعية طلاب الجامعة ضد المخاطر التى تواجه الأمن القومي المصري تحت شعار ابني وعيك (الشباب والأمن القومي) .
 

أشرف على تنظيم الندوة قطاع العلوم الإنسانية بالجامعة تحت إشراف أ.د احمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة .
 

حاضر فى الندوة أ.د غادة على – عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين و محمد عبد العزيز- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالإضافة إلي محمد السباعي- عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و احمد مبارك-عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين .
 

و اتسمت الندوه بالمشاركة الايجابية للطلاب حيث أكد المحاضرون على اهمية الامن القومى ووعي شبابنا فى التصدى لاى تهديدات او مخاطر مع حماية مصالح الوطن الحيوية على المستويين الداخلى والخارجي بما يحفظ هويتها وتحقيق اهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والبيئية والمعلوماتية بما يدعم الاستقرار ويحفظ امن وامان الوطن.
 

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن عقد هذه الندوه الهامه فى رحاب جامعة بورسعيد كأول انشطة قطاع العلوم الانسانية بالجامعه ممثله فى كلية التجارة.
 

واضاف رئيس جامعة بورسعيد أن الندوة من عنوانها الشباب والأمن القومى تأتى فى اطار مبادرة ابني وعيك والتى تؤكد من خلالها ان شباب الوطن بخير ومؤمن بقضية وطنه والوقوف خلف قيادته السياسية .
 

وقال رئيس جامعة بورسعيد من جانبنا فى الجامعة  من اساسيات امننا القومى اعداد جيل من الشباب مؤمن بقضايا وطنه وملتف حول قيادتنا السياسية مجتمعين على حب الوطن مسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات والتدريب المستمر وذلك من خلال خطة تطوير ورؤية مستقبلية لتأهيل شبابنا لسوق العمل وذلك لرفع شأن الوطن على كافة الاصعدة.
 

وشدد د شريف صالح على ان جامعه بورسعيد منارة للثقافة والعلم وحب الوطن لان هذه طبيعه المواطن والشاب البورسعيدى لان قوة شبابنا فى التسلح بالعلم.

ومن خلال الندوة اشار  الضيوف المحاضرين عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن تقديرهم لجامعه بورسعيد برئاسة أ.د شريف صالح – رئيس الجامعة وعلى ما يكنه الوطن لمدينة بورسعيد الباسلة من خلال تاريخها الوطني المشرف دائما ونفخر بأن بداية افتتاح ندواتنا من خلال مبادرة ابن وعيك تكون فى رحاب جامعة بورسعيد متمثلة فى كلية التجارة.

كما أشارت للروح المعنوية العالية التى يتمتع بها شباب جامعه بورسعيد و اتفاقهم جميعا فى حب الوطن و الاصطفاف جميعا للحفاظ على امنه القومى وتأييد قيادتنا السياسية فى كل الخطوات للحفاظ علية.
 

حضر الندوه  نواب رئيس الجامعة و عمداء القطاع التربوى والعلوم الانسانية  ومستشارى رئيس الجامعه ولفيف من الطلاب بالجامعة. وادار الندوة  الاعلامى  على الفرماوى

بورسعيد جامعة بورسعيد الشباب و الأمن القومى

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